Jak wynika z raportu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) sprzedaż pomp ciepła w 2022 r. wzrosła o 120 proc. rdr. Dodano, że o 137 proc. wzrosła liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda, a o 130 proc. urządzeń przeznaczonych do centralnego ogrzewania wodnego.

"W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce nastąpił ponad 100-krotny wzrost rynku pomp ciepła typu powietrze/woda. Piąty rok z rzędu polski rynek pomp ciepła typu powietrze/woda miał dynamikę sprzedaży wynoszącą około 100 proc. rok do roku, a w ostatnich dwóch latach była to największa dynamika sprzedaży pomp ciepła w Europie" – poinformowano.

W ujęciu liczbowym, w 2022 r. sprzedano łącznie 203,3 tys. pomp ciepła, z czego pompy typu powietrza-woda stanowiły 188,2 tys. sztuk. Oznacza to, że udział pomp ciepła w ogólnej liczbie sprzedanych urządzeń grzewczych w 2022 r. na polskim rynku, uwzględniając jej 10 proc. spadek w stosunku do 2021 r., może wynieść blisko 30 proc. – oszacowano. "Uwzględniając sprzedane klimatyzatory z funkcją grzania było to już niemal co drugie sprzedane urządzenie grzewcze" – stwierdzono.

Jak oceniono, w grudniu 2022 r. udział pomp ciepła w programie "Czyste Powietrze" wyniósł aż 63 proc. w ogólnej liczbie wniosków na wymianę źródeł ciepła, podczas gdy w styczniu 2022 r. było to 28 proc.

W opinii PORT PC, ważnym programem dla dofinansowania pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych o zwiększonym standardzie energetycznym był uruchomiony w kwietniu 2022 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program "Moje Ciepło". Jak wskazano, według aktualnych informacji NFOŚiGW program ten cieszy się sporym zainteresowaniem i od końca kwietnia 2022 r. do końca stycznia 2023 r. złożono ponad 15 tys. wniosków na dofinansowanie do montażu pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych w zielonym standardzie energetycznym.

Zgodnie z przewidywaniami PORT PC, w 2023 r. należy spodziewać się dalszych wzrostów sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda w Polsce. W wariancie optymistycznym może on wynosić ok. 40-50 proc. w stosunku do 2022 r., a w przypadku gruntowych pomp ciepła o ok. 30-40 proc. "Głównymi czynnikami napędzającymi sprzedaż pomp ciepła będzie atrakcyjność kosztów ogrzewania oraz programy wsparcia przy wykorzystaniu tej technologii w najbliższych latach i europejskie plany odejścia od stosowania paliw kopalnych w budynkach" – oceniono.

Jak dodano, istotną barierą dalszego upowszechniania technologii może okazać się deficyt wykwalifikowanych instalatorów montujących pompy ciepła oraz kwestia jakości pomp ciepła i instalacji.

"Czyste Powietrze" to program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem programu jest walka ze smogiem. Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła wynoszą do 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 tys. dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

"Moje Ciepło" to program realizowany ze środków NFOŚiGW, którego celem jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. (PAP)