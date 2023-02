Reklama

Polskie elektrownie będą kupować węgiel za niemal 40 zł za gigadżul (GJ), podczas gdy średnia wieloletnia cena oscylowała wokół 10 zł.

Ceny węgla wpłyną na rachunki za energię

- Ten ponad trzykrotny wzrost niestety będzie się przekładać na ceny energii elektrycznej - mówi w rozmowie z MarketNews24 Bartłomiej Derski, ekspert WysokieNapiecie.pl.

Polska Grupa Górnicza, która będzie sprzedawać węgiel dużo drożej niż w poprzednich latach, tłumaczy to bardzo dużym wzrostem kosztów wydobycia węgla. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w poprzednich latach, gdy ceny na rynkach światowych były bardzo wysokie. Polskie górnictwo zwykle z rocznym opóźnieniem podwyższało stawki do poziomów europejskich, gdy bieżące ceny w Europie już spadały.

Węgiel z RPA i Australii tańszy niż polski

Z tego powodu polskie górnictwo często pozostawało z węglem nieodebranym przez firmy energetyczne. Tak może stać się również teraz.

- Ceny w europejskich portach węgla przywożonego z RPA, Kolumbii czy Australii są już niższe niż ceny polskiego węgla oferowanego oferowane przez kopalnie.