Rząd planuje wydłużenie sprzedaży węgla przez samorządy dla ogrzewających swoje domy tym paliwem do 30 czerwca br. (z obecnie obowiązującego terminu do 30 kwietnia), poinformował wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. W ramach tego systemu dystrybucji dostarczono już blisko 2 mln ton węgla, do dostarczenia pozostaje jeszcze ok. 1 mln ton.

"Chcemy wydłużyć sprzedaż węgla dla osób uprawnionych do końca czerwca. Tak, aby każdy, kto chce zrobić zapas na przyszły sezon mógł z tego skorzystać" - powiedział Rabenda podczas konferencji prasowej.

Zbliżamy się do 2 mln ton surowca dostarczonego w systemie dystrybucji

"Jeśli chodzi o ilość węgla, to zbliżamy się do 2 mln ton surowca dostarczonego w systemie dystrybucji, jeszcze w umowach pozostało ok. 1 mln ton" - dodał.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) i sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy składają do gminy wniosek o zakup preferencyjny (rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego, limity dotyczące zakupu węgla wprowadzone zostały rozporządzeniem). Zgodnie z obecnymi przepisami, może to być maksymalnie 3 tony węgla na gospodarstwo, ogrzewające węglem.