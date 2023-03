Rząd zaproponuje wypłacanie rekompensat odbiorcom, którzy w razie wprowadzenia stopni zasilania będą zmuszeni do ograniczenia poboru energii elektrycznej. Ministerstwo klimatu doszło do wniosku, że groźba kar dla niestosujących się do ograniczeń to za mało. Dodatkowo chce wynagradzać odbiorców.

Zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych i w dostarczaniu energii elektrycznej i ciepła opisuje odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów. Regulacja określa komu, kiedy i w jakiej sytuacji wolno ograniczyć dostawy energii. W przypadku wprowadzenia najwyższego, 20. stopnia zasilania, ograniczyć pobór mocy muszą niemal wszyscy odbiorcy mający 300 kW lub więcej mocy umownej. Reklama Ministerstwo klimatu opublikowało właśnie projekt nowelizacji tego rozporządzenia, przytaczając w Ocenie Skutków Regulacji doświadczenia z sierpnia 2015 roku, kiedy polski system elektroenergetyczny znalazł się w sytuacji zagrożenia, a PSE wprowadziły ograniczenia, najpierw na własne polecenie, a potem w trybie rozporządzenia. Część odbiorców zignorowała wtedy polecenia operatora, i nie zredukowała poboru, co miało swoje konsekwencje – Prezes URE wszczął postępowania w celu ich ukarania. W sumie, jak poinformował nas Urząd Regulacji Energetyki, wszczęto 3177 postępowań o ukaranie, wśród których umorzono blisko 18% postępowań, w przypadku 2% odstąpiono od wymierzania kary, a wobec 80% odbiorców wymierzono kary na łączną wartość 31,2 mln zł. Blisko 2 tys. odbiorców zapłaciło już co najmniej 23 mln zł kar, ale część z nich się odwołała (15%) i niektóre sprawy wciąż się toczą. Reklama Teraz ministerstwo doszło do wniosku, że groźba kar to za mało, i dla skuteczności bodziec negatywny powinien być wzmocniony i równoważony bodźcem pozytywnym, czyli finansową marchewką. Projekt przewiduje więc, że odbiorcy, którzy w wyniku wprowadzenia stopni zasilania, musieliby zredukować zużycie, otrzymaliby stosowną rekompensatę, której wysokość ma zależeć oczywiście od wolumenu niezużytej energii, ale i od stopnia zasilania. Nie byłoby ich dla stopni 11 i 12, natomiast dla stopni od 13 do 20 projekt przewiduje rekompensatę proporcjonalną do stopnia.