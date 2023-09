Z Indii do Niemiec zostały sprowadzone produkty naftowe o wartości 451 milionów euro - po zaledwie 37 milionach euro w tym samym okresie ubiegłego roku. Stanowiło to 2,4 procent całego niemieckiego importu produktów naftowych w tym okresie.

Z drugiej strony, zgodnie z danymi ONZ, Indie pozyskują duże ilości ropy naftowej z Rosji.

Georg Zachmann z brukselskiego think tanku Bruegel powiedział agencji AFP w kontekście rozwoju importu ropy z Indii, że "jest bardzo prawdopodobne, że Niemcy i inne kraje europejskie pośrednio kupują rosyjską ropę". Gdy tylko bezpośredni szlak handlowy zostaje zablokowany, rynek jest w stanie "zrównoważyć to pośrednio". Nawet jeśli dokładne pochodzenie ropy naftowej jest "niejasne", to "prawdopodobnie jest to ropa rosyjska".

