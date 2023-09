Dowody to m.in. rozmowy, w których brali udział zarówno przedstawiciele indyjskiej administracji rządowej jak i indyjscy dyplomaci, w tym dyplomaci pracujący w Kanadzie – podał w czwartek wieczorem publiczny nadawca CBC powołując się na źródła w rządzie. Inne źródło informacji to jeden z krajów Five Eyes, sojuszu wywiadowczego Kanady, USA, Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Źródła CBC nie wskazały na konkretny kraj. Według informacji CBC, podczas nieoficjalnych rozmów kanadyjsko-indyjskich przedstawiciele Indii nie zaprzeczyli zarzutom, że są dowody świadczące o udziale rządu Indii w zabójstwie. Rząd Kanady nie przedstawił dotychczas konkretnych dowodów, ale nie wykluczono, że mogą się one pojawić podczas procesu – podała CBC.

Reklama

Kanada wstrzymała niedawno rozmowy handlowe z Indiami

W poniedziałek premier Justin Trudeau podczas wystąpienia w parlamencie powiedział m.in. że „kanadyjskie agencje bezpieczeństwa aktywnie badają wiarygodne zarzuty o możliwym związku między osobami działającymi na rzecz rządu Indii i morderstwem kanadyjskiego obywatela, Hardeepa Singha Nijjara”. Trudeau powiedział też, że sprawę zabójstwa podniósł podczas niedawnego spotkania z premierem Indii Narendrą Modim podczas szczytu G20 w New Delhi. W czwartek Trudeau mówił podczas wizyty w ONZ, że decyzja o upublicznieniu zarzutów nie była łatwa i została podjęta z „najwyższą powagą”.

Reklama

Media podawały, że kanadyjscy urzędnicy wielokrotnie w ciągu minionych miesięcy odwiedzali Indie, starając się uzyskać pomoc ze strony tamtejszych władz. Kanada wstrzymała niedawno rozmowy handlowe z Indiami i zdecydowała się nie wysłać misji handlowej planowanej na jesień br. Indie zawiesiły w czwartek obsługę Kanadyjczyków w centrach wizowych w Kanadzie. Wcześniej Indie ostrzegły swoich obywateli przed podróżami do Kanady.

Kanadyjskie placówki w Indiach zmniejszyły obecność dyplomatów w związku z otrzymywaniem gróźb – podały w czwartek kanadyjskie media. We wtorek w kanadyjskim parlamencie odbyła się debata dot. zabójstwa Nijjara, który miał kanadyjskie obywatelstwo. Parlamentarzyści proponowali, by w rozpoczętym publicznym dochodzeniu nt. prób wywierania wpływu na kanadyjską politykę, zająć się także Indiami, tak jak Chinami, Iranem i Rosją.

Nijjar został zastrzelony 18 czerwca br. przez dwie zamaskowane osoby przed sikhijską świątynią w Surrey, w Kolumbii Brytyjskiej. Był zwolennikiem utworzenia niezależnego państwa Chalistan w północno-zachodnich Indiach, właśnie dla członków religijnej społeczności Sikhów. Rząd Indii uważał go za terrorystę i oskarżał o prowadzenie działalności separatystycznej. Sikhizm jest powstałą w XV w. religią łączącą wierzenia hinduskie i muzułmańskie, obecnie na świecie ma ok. 27 mln wyznawców.

Z Toronto Anna Lach