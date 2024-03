Maciej Bando zapewnił w sobotę w TVN 24, że "w tej chwili jest jednoznaczna decyzja o tym, że zgodnie ze wskazaniami", pierwsza polska elektrownia jądrowa powstanie w gminie Choczewo na Pomorzu.

"Nie ma możliwości dzisiaj, abyśmy zatrzymali projekt jądrowy" - oświadczył Bando. Jak dodał, "zmiana lokalizacji wiąże się z całym cyklem przygotowania nowych ekspertyz środowiskowych, nowych konsultacji społecznych".

Pytany, czy realny jest termin uruchomienia elektrowni atomowej w 2033 r., odparł, że "dzisiaj przeglądamy wszystkie dokumenty, wszystkie umowy". "Myślę, że skończymy ten proces za ok. 6 tygodni" - ocenił. Przyznał, że 2033 rok to "trudny termin". "Dzisiaj jednoznacznie nie odpowiem, czy nie da się zrobić, ale wiem, że to jest bardzo trudny termin" - powiedział.

Bando dopytywany, czy budowa elektrowni ruszy zgodnie z planem w 2026 roku, powiedział: "Tak, wydaje się, że powinno tak być. Jeżeli, to może być kwartał lub dwa opóźnienie".

Wskazał, że poślizg z rozpoczęciem budowy jest możliwy, ponieważ dzisiaj jedną z najważniejszych rzeczy to zamknięcie finansowania elektrowni. "Aby zamknąć finansowanie, pierwszy etap, który powinniśmy zrobić w tym roku, to jest uzyskanie takich uzgodnień z Komisją Europejską, które nie będą kwestionowały tzw. pomocy publicznej. Pracujemy nad modelem. Jesteśmy w stałym kontakcie z KE" - powiedział.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w styczniu br. zapewniło, że nie ma podstaw do zmiany lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a decyzja o lokalizacji elektrowni jądrowej w gminie Choczewo jest ostateczna. Zmiana lokalizacji oznaczałaby rozpoczęcie od początku całego procesu, w tym badań, które trwały od 2017 r., czyli opóźnienie całej inwestycji nawet o 10 lat.

11 lipca 2023 r. Minister Klimatu i Środowiska, na wniosek Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, wydał decyzję zasadniczą, która formalnie potwierdziła, że inwestycja w pierwszą elektrownię jądrową w Polsce jest zgodna z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Dokument ten uprawnia Polskie Elektrownie Jądrowe do ubiegania się o uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych oraz późniejszego pozwolenia na budowę we wskazanej w decyzji lokalizacji.

Spółka PEJ uzyskała kluczowe decyzje administracyjne, 19 września 2023 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla pierwszej elektrowni jądrowej, a 26 października 2023 r. wojewoda pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.