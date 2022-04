Polska ma bardzo ambitny plan energetycznej transformacji - mówi Dziennikowi Gazecie Prawnej Michael Prutsch, który kieruje portfelem odnawialnych źródeł energii Ørsted w Polsce i krajach bałtyckich. Czy Polska jest w stanie sama produkować komponenty? Wasz kraj ma wszystko, czego potrzeba - dodał.

Reklama

Zauważył jednak, że nie stanie się to natychmiast, ale jak zapewnił, polska ma duży potencjał na to, by stać się ważnym graczem na rynku zielonej energii, który wart jest miliardy dolarów.