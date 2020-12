Jak napisano, "branża technologiczna okazała się odporna na spowolnienie wywołane kryzysem i atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów". "To nakręca falę inwestycji i wyceny spółek. W środę fundusz Mid Europa Partners (MEP), znany m.in. z inwestycji w Allegro, poinformował o przejęciu polskiego biznesu grupy Sage za 66 mln GBP (330 mln zł). Miał w tej transakcji sześciu rywali, a w finale - dwóch. Dzień wcześniej inny duży fundusz, Enterprise Investors (EI), ogłosił, że zainwestuje łącznie 111 mln zł w Software Mind" - przekazano w artykule.

Zaznaczono, że "to przykłady tylko z ostatnich dni". "Wcześniej Innova Capital stała się większościowym udziałowcem STX Next, Global Compute Infrastructure, platforma wspierana przez Goldman Sachs Merchant Banking Division, zapowiedziała przejęcie za ponad 0,5 mld zł ATM, a Bonair dołączył do międzynarodowej grupy Fellowmind, budowanej przez szwedzki fundusz FSN Capital" - dodano.

"Puls Biznesu" zwraca uwagę, że "wzmożoną aktywność inwestorów finansowych widać nie tylko na polskim rynku". "W kraju i za granicą z funduszami konkuruje m.in. grupa Asseco, która od czerwca ubiegłego roku zrealizowała łącznie ponad 30 przejęć" - wskazano.

Dodano, że "w ocenie specjalistów aktywność funduszy w przejęciach spółek technologicznych prędko nie minie".

"W przyszłym roku możemy spodziewać się kontynuacji fali akwizycji polskich przedsiębiorstw z branży IT, a nawet przyspieszenia" – mówi Paweł Łągwa, Partner CMT Advisory.