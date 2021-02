"Na mój wniosek Rada Ministrów rozszerzyła Tarczę Finansową 2.0 o 9 PKD. Wśród nich m.in. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, branża pralnicza czy działalność klubów sportowych" - czytamy we wtorkowym wpisie wicepremiera Gowina na Twitterze.

Tarcza Finansowa 2.0. ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

W projekcie noweli uchwały ws. Tarczy Finansowej 2.0 rekomenduje się, by program pomocowy rozszerzyć o kolejne działalności gospodarcze - zgodnie z kodami PKD. Po zmianie uchwały mają to być: sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z), sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), nauka języków obcych (85.59.A), działalność klubów sportowych (93.12.Z) oraz pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z).

Wartość pomocy dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej 2.0 to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm i kolejne 6,5 mld zł dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.