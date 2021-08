BIG InfoMonitor przekazał, że w cyklicznym badaniu realizowanym wśród 500 mikro, małych i średnich firm, obecnie o opóźnianiu płatności za dostarczane towary i usługi przez co najmniej dwa miesiące mówi niemal 35 proc. respondentów. To tyle samo co kwartał wcześniej, choć mniej niż na przełomie 2020 i 2021 roku, gdy kłopoty z mocno opóźnianymi rozliczeniami zgłaszało ok. 40 proc. MŚP. Z kolei na płatności przekładane o ponad miesiąc czeka połowa firm.

Reklama

"Czy warto być cierpliwym? Niekoniecznie, bo jak widać z badań, po upływie kolejnego miesiąca nadal pieniędzy nie ma co trzecie przedsiębiorstwo. Bierna postawa, to błąd, który może sporo kosztować, bo część długo przeciąganych płatności już nigdy nie zostaje uregulowana" - wskazuje prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Jak w wynika z badania, sytuacja w rozliczeniach między firmami, które sprzedają z odroczonym terminem płatności na przestrzeni ostatnich miesięcy się nie poprawiła, choć kondycja przedsiębiorstw już tak. "W porównaniu z początkiem drugiego kwartału znacznie przybyło oceniających swoją formę jako dobrą i bardzo dobrą. Obecnie postrzega się tak sześć na dziesięć mikro, małych i średnich firm, podczas gdy wcześniej deklarowały to jedynie cztery firmy na dziesięć. Najwięcej prymusów jest w przemyśle i budownictwie, 65 i 64 proc., najmniej w usługach – 51 proc." - wskazano.

Badanie wykazało, że poprawia się sytuacja firm, które deklarowały złą bądź bardzo złą kondycję. "Odsetek firm w złej sytuacji spadł w ostatnich miesiącach z 15 proc. do 11 proc. i co istotne jest głównie efektem poprawy wśród małych i średnich firm. O ile wcześniej źle bywało w części wszystkich firm bez względu na wielkość, tym razem kiepsko mają się głównie mikrofirmy, w złej kondycji jest co piąta, przede wszystkim usługowa i budowlana. Wśród firm usługowych jest też najmniej optymistów liczących, że w kolejnych miesiącach sytuacja się poprawi" - wyjaśniono.

BIG InfoMonitor zwraca uwagę, że skala problemów z niesolidnymi kontrahentami jest inna w każdej branży. Najgorzej jest firmom handlowym, gdzie niemal połowa ma odbiorców spóźniających przelewy o ponad 60 dni. Nie jest również najlepiej wśród przedsiębiorców oferujących przewóz osób i towarów.

Badanie wykazało, że w ciągu kwartału mocno zmieniły się odpowiedzi przedstawicieli branży budowlanej i usługowej. Po tym, jak wiosną w budownictwie wahadło wychyliło się pokazując spory przyrost niesolidnych kontrahentów, tak teraz jedynie co piąta firma budowlana mówi, że ma zleceniodawców, którzy płacą z ponad dwumiesięcznym poślizgiem.

BIG InfoMonitor poinformował jednak, że sytuacja pogorszyła się w usługach, gdzie udział firm z problemami w ściąganiu należności wzrósł z 24 do 31 proc. W przemyśle, podobnie jak wcześniej, niesolidni odbiorcy stanowią wyzwanie dla 29 proc. przedsiębiorstw.

"Sytuacja w rozliczeniach B2B nieco się ustabilizowała. Niestety na całą sytuację wpływ ma m.in. mniejsza liczba wystawianych faktur, bo obroty wielu firm nadal nie powróciły do stanu sprzed pandemii (...). Koronakryzys zmienił podejście obu stron transakcji, niektórzy kupujący w obawie o utrzymanie łańcucha dostaw sami płacą dziś bardziej sumiennie. Jednocześnie trzeba jednak mieć na uwadze, że firm niesolidnych dłużników cały czas przybywa. Po pierwszej połowie roku było ich w naszych bazach 324,5 tys. wobec 320,7 tys. na koniec 2020 r. i 320,3 tys. w czerwcu zeszłego roku" - podsumował Grzelczak.