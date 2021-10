Wartość Elona Muska szybko zbliża się do poziomu 300 miliardów dolarów netto, a kapitalizacja rynkowa Tesli przekroczyła właśnie 1 bilion dolarów. To wystarczyło szefowi SpaceX do prześcignięcia jednego ze swoich największych rywali: ExxonMobil, którego wartość rynkowa wyniosłą 27 października 278,74 mld dolarów.

Jeszcze w poniedziałek na zamknięciu notowań wartość netto Muska wynosiła 289 miliardów dolarów. W tym czasie wartość rynkowa ExxonMobil, firmy związanej wydobyciem paliw kopalnych, wyniosła 272 mld dolarów, podał Bloomberg Billionaires Index. Musk jest również wart więcej niż megamiliarderzy Bill Gates i Mark Zuckerberg razem wzięci. Reklama Wzrost wartości prezesa Tesli można przypisać dwóm czynnikom. Akcje Tesli wzrosły w poniedziałek o ponad 12 proc. po tym jak Hertz, firma wynajmująca samochody, ogłosiła, że wzbogaci swoją flotę 100 000 Tesli. Dodatkowo wpływowy analityk motoryzacyjny, Adam Jonas z banku inwestycyjnego Morgan Stanley, oszacował niedawno cenę docelową Tesli na kwotę 1200 dolarów za akcję. Ten ogromny jednodniowy zysk spowodował, że Tesla przekroczyła granicę 1 biliona dolarów. Na dzień 27 października wartość jednej akcji Tesli na Wall Street wynosi około 1043 dolary Musk jest czołowym zwolennikiem rezygnacji z benzyny i oleju napędowego na rzecz pojazdów elektrycznych. Stanowi to ogromne długoterminowe zagrożenie dla ExxonMobile. Największa amerykańska firma naftowa została niedawno mocno skrytykowana za swoją strategię klimatyczną, a dwa miejsca w jej zarządzie trafiły do ​​funduszu hedgingowego działającego na rzecz klimatu. Tesla stała się beneficjentem ogromnego zainteresowania Wall Street przyszłością pojazdów elektrycznych co miało istotne przełożenie na wzrost wartości rynkowej firmy w śród 11 największych światowych producentów samochodów. Tesla jest warta ponad trzy razy więcej niż Toyota, drugi najcenniejszy producent samochodów, którego kapitalizacja rynkowa wynosi około 280 miliardów dolarów i która może pochwalić się sprzedażą i zyskami przewyższającymi wartość Tesli. Poprzednio Musk na krótko przyćmił wartość ExxonMobil na początku 2021 roku. Z powodu silnych wzrostów wartości ropy na międzynarodowych rynkach akcje Exxon są w tym roku o prawie 60 proc. droższe niż w 2020 roku.