Głównymi tego przyczynami są wywołane przez pandemię koronawirusa ograniczenia w międzynarodowych podróżach oraz utrzymywaniem się trudnej sytuacji epidemicznej na wielu kluczowych rynkach poza Chinami.

The Federation of the Swiss Watch Industry przedstawiła swoją prognozę po tym, jak dostawy w pierwszej połowie bieżącego roku spadły o 36 proc. (7,4 mld dol.). Tak duże załamanie w skali całego roku byłoby największym kryzysem branży od dekad.

Presja ciążąca na branży zmusiła producentów do redukcji zatrudnienia. Swatch Group AG zwolniło w ciągu pierwszego półrocza 2,4 tys. osób.

Perspektywy są ponure. USA, które stały się największym krajowym rynkiem, nadal nie przezwyciężyły pandemii. Europa zmaga się z kolei z głębokim kryzysem turystycznym. Prezes Richemont ostrzegł, że branża może zmagać się z „poważnymi gospodarczymi konsekwencjami” jeszcze przez trzy lata.