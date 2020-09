"Dzięki współpracy z Everli nasi klienci będą mogli kupić ulubione produkty bez wychodzenia z domu. Wierzymy, że rozwiązanie to, które cechuje szybkość, wygoda i bezpieczeństwo, spotka się z ich zainteresowaniem. Na początek nową usługą będą mogli cieszyć się klienci z Wrocławia, jednak nie wykluczamy, że pojawi się w kolejnych miastach" - powiedziała dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska Maja Szewczyk, cytowana w komunikacie.

Asortyment obejmie ponad 4 000 produktów - m.in. artykuły suche, świeże, takie jak owoce i warzywa, pieczywo, produkty z lady, mrożone, które będą dostarczane w specjalnych torbach utrzymujących temperaturę.

"Bardzo się cieszymy, że sieć sklepów Kaufland dołączyła do grona naszych partnerów. Cały czas intensywnie pracujemy nad udoskonaleniem usługi Everli, a jednym z najważniejszych dla nas priorytetów jest zapewnienie klientom jak najszerszego wyboru sklepów, w których mogą robić zakupy za naszym pośrednictwem. Partnerska współpraca z siecią Kaufland jest jednym z kroków milowych w tym kierunku" - powiedziała dyrektor zarządzająca Everli w Polsce Anna Podkowińska-Tretyn.

W połowie roku Kaufland wdrożył usługę Click&Collect w 14 sklepach - we wszystkich placówkach we Wrocławiu, Bydgoszczy i Krakowie oraz w sklepie w Gliwicach. Dodatkowo sieć wdrożyła system płatności Scan&Pay, który upraszcza realizację zamówienia i odbiór zakupów.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1 300 sklepów i zatrudnia ok. 130 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 224 markety i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.