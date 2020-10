Biedronka już w piątek, 23 października wydłużyła godziny pracy kolejnych sklepów (w sumie 1200) do 2 w nocy. Ponadto liczba sklepów, które czynne są całodobowo przekroczy 600. Oznacza to, że łącznie ponad 2700 placówek sieci będzie w piątek funkcjonować w wydłużonych godzinach pracy, co najmniej do 23.30 lub dłużej - podała sieć.

Również sieć Auchan wprowadziła zmianę godzin wraz z wprowadzeniem godzin dla seniora, przyśpieszając otwarcie w godzinach rannych. Hipermarkety Auchan tym samym czynne są od 6.30 do 22.00

Sklepy sieci Lidl funkcjonują w kilku wariantach godzinowych, m.in.: od 6.00 do 22.00, od 6.00 do 23.00 od 6.00 do 24.00 oraz całodobowo. Obiekty otwarte całą dobę znajdują się np. w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie czy Jaworze.

Sieć Netto podała, że jej sklepy od poniedziałku do czwartku otwarte są od 6.00 do 21.00, a w piątki i soboty od 6.00 do 22.00

Markety sieci Dino w najbliższym czasie czynne będą od 6.00 do 23.00 - czytamy na stronie internetowej sieci.

Reklama

Większość sklepów sieci Carrefour pracuje w godzinach od 6.00 do 22.00

W związku w rozwojem epidemii i rozszerzeniem od 24 października strefy czerwonej na cały kraj, szef rządu przypomniał o restrykcjach, jakie obowiązuje w handlu. Chodzi m.in. o limity osób w placówkach handlowych w zależności od ich wielkości. Dla sklepów o powierzchni do 100 mkw. przewidziano 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m kw. powierzchni - 1 osoba na 15 mkw.

Ponadto we wszystkich placówkach handlowych nadal obowiązuje wymóg noszenia maseczek ochronnych, sklepy mają obowiązek udostępnić klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji rąk.

W sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i w placówkach pocztowych nadal obowiązują godziny dla seniorów, zgodnie z którymi od 10.00 do 12.00 zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.