"Rzeczpospolita", powołując się na badania platformy SMSAPI, zajmującej się masowymi wysyłkami esemesów zaznacza, że w dwa lata liczba osób preferujących przeglądanie ofert sklepów internetowych na telefonie wzrosła z 37 do 47 proc. Jak podaje gazeta, z telefonów korzystamy do kupowania, ale również do komunikacji z markami, w tym do odbierania kodów promocyjnych.

"Kupować mobilnie wolą kobiety – 58 proc. przegląda oferty na telefonie, wśród mężczyzn tylko 38 proc. Wśród konsumentów w wieku 25–34 lat 65 proc. chętniej sięga po smartfona w celu szukania ofert, w grupie 55+ aż 69 proc. woli komputer" - czytamy w "Rz".