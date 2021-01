Branża centrów handlowych apeluje o otwarcie od 1 lutego - poinformowała w piątek Polska Rada Centrów Handlowych. Ocenia, że skutki 15 tygodni lockdownu to ponad 30 mld zł strat dla sklepów i usługodawców oraz niższe o ok. 6,2 mld zł wpływy z VAT do budżetu państwa.

Według Rady każdy kolejny dzień lockdownu to straty dla branży centrów handlowych, która już znacząco ucierpiała podczas trzykrotnego, trwającego 15 tygodni, ograniczania działalności placówek handlowych i usługowych. "Wiosenne zamknięcia sklepów w galeriach przyniosły lukę w obrotach galerii na poziomie 17,5 mld zł, jesienny lockdown skutkował zmniejszeniem obrotów o 6 mld zł, a trwający obecnie zakaz działalności sklepów przynosi kolejne 6 mld zł strat. Łącznie to 30 mld zł utraconych przychodów sklepów i usługodawców działających w galeriach" - podała PRCH w piątkowym komunikacie. Mniej zagranicznych zakupów on-line. Najbogatsi Polacy zmieniają upodobania Zobacz również Wskazała, że przez lockdown ucierpiały również budżety wynajmujących powierzchnię handlową – ich roczne dochody spadły o 5 mld zł, czyli ponad 45 proc. rocznych przychodów. Zostali oni także wyłączeni z tarcz pomocowych i jednocześnie obciążeni kosztami abolicji czynszowej. Oceniono, że skutki finansowe wprowadzanych obostrzeń będą widoczne także w budżecie państwa; wpływy z podatku VAT będą niższe o ok. 6,2 mld zł. Konsekwencje odczuje rynek pracy - zwolnienia będą zauważalne w drugim kwartale br. PRCH wskazuje także na brak równości w traktowaniu podmiotów gospodarczych poprzez rozporządzenia epidemiczne zakazujące działalności wybranym placówkom handlowym. "Te same sklepy w centrach handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. są traktowane inaczej, niż te położone w mniejszych obiektach lub przy ulicach handlowych" - czytamy. Reklama "Branża oczekuje jak najszybszego pełnego otwarcia obiektów handlowych i prowadzenia działalności w wysokim rygorze sanitarnym" - podano. Jak podkreślono w komunikacie, polskie standardy sanitarne są jednymi z najwyższych w Europie, a tysiące kontroli policji i sanepidu nie wykazały nieprawidłowości. Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) zrzesza ponad 200 firm działających w branży handlu i usług. Od 28 grudnia ub.r., początkowo do 17 stycznia 2021 r., zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa - m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Obostrzenia zostały później przedłużone do 30 stycznia.