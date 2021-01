Od dziś przedsiębiorcy, planujący sprzedaż za pośrednictwem Amazon w Polsce oraz globalnie, mogą rejestrować swoje konta po polsku na https://sell.amazon.pl w ramach przygotowań do premiery serwisu.

Ponad 50% towarów sprzedawanych na Amazon pochodzi od zewnętrznych partnerów. Zbliżająca się premiera Amazon.pl zapewni więc polskim przedsiębiorcom możliwość dotarcia do ponad 300 milionów klientów Amazon na całym świecie, w ponad 200 krajach i terytoriach. Obecnie za pośrednictwem Amazon sprzedaje globalnie 1,7 miliona małych i średnich firm, z czego ponad 200 000 przedsiębiorców przekroczyło 100 000 dolarów wartości sprzedaży w 2019 roku. Amazon inwestuje rocznie miliardy dolarów w infrastrukturę, narzędzia i usługi, które umożliwiają małym i średnim firmom skuteczną sprzedaż swoich produktów online. Więcej informacji na temat Amazon Marketplace: https://sell.amazon.pl

„Amazon od wielu lat wspiera polskich klientów oraz pomaga sprzedawać produkty polskich przedsiębiorców w naszych europejskich sklepach. Kolejnym etapem jest wprowadzenie pełnej oferty detalicznej dla konsumentów w Polsce i właśnie nadszedł czas na ten krok - powiedział Alex Ootes, wiceprezes ds. rozwoju w UE, Amazon. - Cieszymy się, że możemy wzmocnić pozycję polskich firm za pośrednictwem Amazon, inwestując w narzędzia i usługi, które pomogą im się rozwijać. Jesteśmy przekonani, że skupiając się na tym, co naszym zdaniem klienci cenią najbardziej – niskich cenach, szerokim wyborze towarów i ich szybkiej dostawie – z czasem zdobędziemy zaufanie klientów w Polsce".

Amazon działa w Polsce od 2014 roku. Amerykańska Izba Handlowa ogłosiła w 2020 r., że Amazon jest największym amerykańskim pracodawcą w kraju i trzecim co do wielkości amerykańskim inwestorem. Amazon stworzył ponad 18 000 stałych miejsc pracy w dziewięciu nowoczesnych centrach logistycznych: w Sadach (pod Poznaniem), Sosnowcu, Kołbaskowie (koło Szczecina), dwóch obiektach w Bielanach Wrocławskich, Pawlikowicach (koło Łodzi), Łodzi, Okmianach (koło Bolesławca) i Gliwicach oraz w biurze Amazon Web Services i w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku, które dostarczają innowacyjne rozwiązania wspierające produkty i usługi Amazon na całym świecie, w tym rozwiązania głosowe Alexa. W 2021 r. uruchomione zostanie 10. centrum w Świebodzinie, gdzie powstanie ponad 1 000 nowych etatów. Od początku pandemii, wszystkie oddziały Amazon przyjęły jako nadrzędny priorytet zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, inwestując ponad 10 miliardów dolarów w realizację tego celu. Wdrożono rozwiązania umożliwiające zachowanie bezpiecznego dystansu 2 metrów, pomiar temperatury, dystrybucję maseczek, rękawic oraz ulepszone procesy czyszczenia i dezynfekcji. Tylko w Polsce Amazon dostarczył swoim pracownikom ponad 8 milionów par rękawiczek, ponad 2 miliony masek ochronnych, ponad 24 miliony sztuk chusteczek dezynfekujących i ponad 33 miliony butelek środków do dezynfekcji rąk, a także dokonał ponad 150 istotnych zmian w procesach w celu poprawy bezpieczeństwa.