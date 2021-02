“Bardzo mocno będziemy inwestować w usługi kurierskie. W tym roku powstanie 5,5 tys. punktów odbioru paczek, a w ciągu pięciu lat około 10 tys. punktów odbioru paczek” - powiedział Obajtek.

“W tym roku zaczynamy stawiać automaty do paczek. W tym roku powstanie 500 automatów do odbioru paczek” - dodał. Zapowiedział też, że w ciągu dwóch lat powstanie około 2 tys. automatów do paczek, a w ciągu kilkunastu lat ich liczba wzrośnie do około 10 tys.

Jak dodał, Orlen zainwestuje w usługi kurierskie.

Prezes PKN Orlen poinformował, że na polskim rynku pojawi się nowa marka - "Orlen w Ruchu".

W 2021 r PKN Orlen i Ruch otworzą pierwszych 40 punktów sprzedaży detalicznej pod marką Orlen w Ruchu - oświadczył w poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak przypomniał, koncern planuje zainwestować w detal 11 mld zł do 2030 r.

Jak dodał Obajtek, docelowo w ciągu 5 lat punktów pod marką Orlen w Ruchu ma powstać 900.

„Detal dla Orlenu jest bardzo ważnym pionem uzyskiwania dochodów i z roku na rok uzyskuje coraz lepsze wyniki” - stwierdził Obajtek na konferencji prasowej. Przypomniał, że EBITDA dla segmentu wyniosła 3 mld zł w 2019 r., a w 2020 r. już 3,3 mld zł.

Obajtek: Orlen będzie rozwijał kolportaż prasy

Rozwiniemy zarówno markę "Orlen w Ruchu" i utrzymamy wszelkie parametry, by sprzedaż pozapaliwowa zdecydowanie wzrosła - zapewnił w poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak dodał, Orlen będzie rozwijał kolportaż prasy.

"Orlen nie schodzi z kolportażu prasy. Orlen będzie rozwijał kolportaż prasy, ale to wymaga pewnego procesu optymalizacji, łączenia kolportażu, pewnej wspólnej logistyki, tak byśmy mogli to zoptymalizować" - powiedział na konferencji prasowej Obajtek.

Jak mówił, Orlen prowadzi wiele produktów pod własną marką; również te produkty będą zastosowane w tych punktach, które będą się nazywać "Orlen w Ruchu".

"Rozwiniemy zarówno markę +Orlen w Ruchu+, jak i utrzymamy wszelkie parametry, by sprzedaż pozapaliwowa jeszcze zdecydowanie wzrosła" - zapewnił prezes PKN Orlen. "Chcąc być stabilnym koncernem, musimy się rozwijać" - dodał.

"Ruch posiada wiele punktów sprzedaży. Częściowo są to bardzo dobre lokalizacje. W związku z tym musimy wykorzystać potencjał i doświadczenie drugiej firmy, by jeszcze szybciej się rozwijać" - mówił.

"Orlen w Ruchu" to trzy nowe formaty detaliczne

Nowa marka "Orlen w Ruchu" to trzy nowe formaty detaliczne, które przeznaczone są dla klienta w drodze, poruszającego się po mieście środkami komunikacji miejskiej - powiedziała na poniedziałkowej konferencji prasowej członkini zarządu PKN Orlen Patrycja Klarecka.

Klarecka powiedziała, że przygotowane zostały trzy nowe formaty detaliczne.

Pierwszym mają być około dwudziestometrowe punkty, które "zastąpią obecne kioski" według Klareckiej mające obecnie mniejszą powierzchnię.

"Chcielibyśmy także wejść w format większy, około sześćdziesięciometrowy, który będzie również opierał się na naszej doskonałej ofercie gastronomicznej, ale i ofercie sklepowej. Uzupełnieniem tych dwóch formatów będą tzw. kąciki kawowe, które będziemy chcieli postawić w miejscach o wysokim natężeniu ruchu" - zapowiedziała Klarecka.

Nazwa "Orlen w Ruchu" ma według Klareckiej związek z tym, że nowe formaty Orlenu przeznaczone są "dla klienta w drodze, dla klienta, który porusza się środkami komunikacji miejskiej, chodzi na piechotę" - powiedziała przedstawicielka koncernu.

Nowe formaty mają mieć zarówno formę samodzielnych punktów, jak i znajdować się w ciągach sklepowych.