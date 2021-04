Jak pisze agencja, jest to najnowsza oznaka rosnącej presji na Delhi, aby eksportowało więcej swojej produkcji do innych krajów.

Bruksela liczy na szczepionki z SII, a zmniejszyć niedobory dostaw z europejskich fabryk koncernu AstraZeneca i przyspieszyć szczepienia w krajach UE.

Szybkie zaaprobowanie przez Indie prośby Unii uważa się za mało prawdopodobne, gdyż kraj ten pod koniec marca zapowiedział, że ograniczy eksport szczepionek z powodu wzrostu zapotrzebowania krajowego.

Presję na Indie wywiera także Wielka Brytania, która domaga się, by Delhi udostępniło jej drugą połowę z 10 mln dawek szczepionki zamówionej przez Londyn w SII.

Serum Institute of India miało pierwotnie wytwarzać szczepionkę AstraZeneki tylko dla krajów o niskich i średnich dochodach. Preparaty produkowane w Indiach są jednym z głównych źródeł dla światowego programu COVAX, mającego zapewnić dostęp do szczepionek dla mniej zamożnych państw.

Indie wyeksportowały do tej pory 64 mln dawek szczepionki do 83 krajów i przeznaczyły taką samą liczbę dawek na krajowe potrzeby. Zasięg szczepień w kraju zwiększył się od czwartku, gdyż mają być zaszczepione osoby powyżej 45. roku życia, co znacznie zwiększy zapotrzebowanie na preparat.

W Indiach koronawirusem zakaziło się dotąd 12,22 mln osób. Jest to trzeci wynik w świecie po USA i Brazylii. Na Covid-19 zmarło prawie 163 tys. osób.