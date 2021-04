Rośnie wartość sklepowego koszyka. W małych placówkach transakcje od 30 zł w górę odpowiadają już za 18,5 proc. wszystkich (przed rokiem było to 13,2 proc.), a w supermarketach ich odsetek stanowi już 43,1 proc. (przed rokiem 35,4 proc.) – wynika z danych firmy badawczej CMR, analizującej sprzedaż detaliczną w 7 tys. sklepów spożywczych. To efekt tego, że robimy jednorazowo coraz większe zakupy. Elżbieta Szarejko, ekspert firmy CMR, wyjaśnia, że dziś transakcje, w których klient kupuje tylko jedno, dwa opakowania towaru, stanowią zaledwie 22,5 proc. wszystkich, rok temu było to niemal 26 proc.