"W maju zanotowaliśmy solidne wzrosty i to co nas najbardziej cieszy to mieliśmy równomierny wzrost zarówno w kanale tradycyjnym jak online. Maj 2021 był zdecydowanie lepszy niż całkiem niezły maj 2020 r., ale również zdecydowanie lepszy niż maj 2019 r. To nie tylko za sprawą online, ale również detalu, który pokazał swoją siłę" - powiedział Czyczerski podczas wideokonferencji.

Dodał, że e-obuwie pomimo wysokiej bazy osiągnęło w maju bardzo dobry wynik.

"Na uwagę zasługuje to, że marża jest bardzo solidna, szczególnie w sieci CCC. Bardzo nad tym pracowaliśmy i jesteśmy z tego zadowoleni" - dodał prezes.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

