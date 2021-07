W całym I półroczu br. sprzedaż ogółem liczona w PLN wzrosła o 9,8%, w tym LFL - o 7,7%, natomiast liczona w euro zwiększyła się o 6,8% r/r i wyniosła 6 981 mln euro, podano.

"Biedronka zwiększyła dynamikę sprzedaży w całym okresie, osiągając w I półroczu 7,7% LFL. Ponowne otwarcie kraju i pozytywny popyt konsumencki zwiększyły skuteczność kampanii handlowych realizowanych przez markę i pozwoliły naszej głównej spółce na ochronę marży EBITDA" - czytamy w komunikacie.

Wynik EBITDA sieci Biedronka w I półr. br. wyniósł 624 mln euro, co oznacza wzrost o 6% (+9% przy stałym kursie walutowym). Marża EBITDA wyniosła 8,9% wobec 9% rok wcześniej, podano także.

W I poł. 2021 r. wynik EBITDA Grupy Jeronimo Martins wzrósł o 12,6% r/r do 715 mln euro. Marża EBITDA grupy wyniosła 7,2% wobec 6,8% rok wcześniej. Przychody grupy wzrosły w tym okresie o 6,3% r/r do 9,9 mld euro (a przy stałym kursie walutowym - o 8,8% r/r); wzrost LFL wyniósł 6,6%.

Capex na sieć Biedronka wyniósł 120 mln euro w I poł. br. (i stanowił 60% nakładów inwestycyjnych grupy) wobec 61 mln euro rok wcześniej (odpowiednio: 43% nakładów grupy).

Biedronka podtrzymuje plan: 100 nowych sklepów w 2021 r.

Biedronka podtrzymuje plan powiększenia sieci sprzedaży o ok. 100 placówek netto w tym roku, w czego około połowę będą stanowić sklepy w mniejszym formacie, podał właściciel sieci Jeronimo Martins. Podtrzymano także, że z planowanych przez Grupę Jeronimo Martins ok. 700 mln euro nakładów inwestycyjnych, ok. 60% ma przypadać na Biedronkę.

"Jeśli ograniczenia wprowadzone na naszych rynkach nie wpłyną na realizację programu capex, ma on opiewać na ok. 700 mln euro, z czego ok. 60% ma być przeznaczone na Biedronkę. Program ten obejmuje dodanie ok. 100 lokalizacji (netto) do sieci Biedronka (ok. 50% w mniejszym formacie) oraz remodeling 250-300 sklepów" - czytamy w komunikacie.

W I poł. capex Grupy Jeronimo Martins wyniósł 200 mln euro wobec 142 mln euro rok wcześniej.

W I poł. br. sieć Biedronka otworzyła 53 sklepy (39 netto) i przebudowała 153 lokalizacje, zwiększając sieć do 3 154 placówek na koniec czerwca. Powierzchnia handlowa wzrosła do 2,16 mln m2 z 2,12 mln m2 na koniec 2020 r.