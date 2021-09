Kontrakty terminowe na kawę robusta, która jest często używana do produkcji espresso, skoczyły ostatnio aż do 2 024 dolarów za tonę, co jest ich najwyższym poziomem od czterech lat – podaje redakcja CNN. Analitycy jako winowajców wskazują niekorzystną pogodę w Brazylii, a także pandemiczne ograniczenia w Wietnamie. „Brazylia jest największym producentem kawy na świecie” – mówi Warren Patterson, szef strategii towarowej w ING. „W tym roku kraj dotknęła dość dotkliwa susza, a po niej przyszły mrozy”, które poważnie zaszkodziły lokalnym uprawom kawy. Kontrakty terminowe na arabikę na grudzień wzrosły o 3 proc. w tym miesiącu, po tym jak w lipcu wzrosły o 18 proc..

Co to oznacza? Firmy takie jak Starbucks kupują kawę z wyprzedzeniem i stosują strategie zabezpieczające, aby zablokować ceny. Ale J.M. Smucker, który jest właścicielem marek kawy Folgers i Dunkin', powiedział w zeszłym tygodniu, że rosnące koszty nadal będą miały wpływ na jego działalność, zwłaszcza, że już zmaga się z droższym transportem i opakowaniami. Konsumenci mogą pokryć część różnicy.

Innym towarem, którego cena ostatnio wzrasta, jest ropa naftowa. Ekonomiści często pomijają zmienne ceny energii i żywności, gdy śledzą inflację. Ale wyższe koszty mogą nadal wpływać na oczekiwania inflacyjne wśród przedsiębiorstw i konsumentów, które są ściśle śledzone przez banki centralne, takie jak Rezerwa Federalna. Jednak dane dotyczące inflacji – i tego, jak długo będzie się ona utrzymywać – pozostają pod znakiem zapytania, ponieważ zjawiska pogodowe i ciągłe presje w łańcuchu dostaw powodują nowe problemy. To komplikuje proces podejmowania decyzji przez decydentów w tym delikatnym momencie.