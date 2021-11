W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wprowadzenie od 1 grudnia do 17 grudnia nowych obostrzeń epidemicznych, wśród których przewidziano zmniejszenie limitu osób w obiektach handlowych do jednej osoby na 15 mkw. (obecnie to jedna osoba na 10 mkw.).

Reklama

Jak zaznaczyła Juszkiewicz, sieci handlowe zrzeszone w POHiD są świadome powagi sytuacji epidemicznej, związanej z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa, tzw. omikron i od początku pandemii niezwykle rygorystycznie przestrzegają obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

"Obowiązujące obostrzenia są już wystarczająco restrykcyjne, a ich przestrzeganie jest w stanie zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa zarówno pracownikom handlu, jak i konsumentom" - oceniła.

"Jak pokazały doświadczenia z wcześniejszych fal pandemii, zaostrzenie ograniczeń w postaci zmiany limitu mkw. przypadających na 1 os. z 10 mkw. do 15 mkw. może powodować utrudnienia w handlu i zmniejszyć jego przepustowość" - dodała.

"W okresie przedświątecznym będzie to prowadzić do kumulacji klientów przed sklepami" - wskazała.

Według szefowej POHiD, nadal otwarte pozostają kwestie weryfikacji przez pracowników sklepów paszportów covidowych klientów czy weryfikacji przez pracodawców handlu zaszczepienia pracowników. "Wobec braku stosownej podstawy prawnej, a co za tym idzie jednoznacznych uprawnień do weryfikacji tej informacji wśród klientów i pracowników, branża nie podejmuje się przeprowadzania działań, które nie mają odzwierciedlenia w obecnie obowiązującym prawie" - podkreśliła.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zrzesza 16 międzynarodowych sieci handlowych. Informuje, że firmy członkowskie POHiD stworzyły w Polsce blisko 200 tys. miejsc pracy; są kluczowym partnerem dla krajowych producentów, których produkty stanowią ok. 90 proc. wszystkich oferowanych w sieciach.