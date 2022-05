Reklama

"Jesteśmy przekonani, że nasza oferta stanowi świetną odpowiedź na czasy wysokiej inacji i presji na portfele kupujących. Jak najbardziej rozumiemy, że wyższe tempo inacji może ograniczyć popyt konsumencki, co odzwierciedliliśmy w naszych zaktualizowanych oczekiwaniach na ten rok. W I kwartale podjęliśmy kroki mające na celu zrównoważenie kosztów naszych inwestycji, takich jak zwiększony dostęp do dostaw kurierskich w programie Smart! z dodatkowymi inicjatywami w zakresie monetyzacji, dzięki czemu od stycznia dynamika naszych marż uległa poprawie. Dzięki przejęciu Grupy Mall i WE|DO oraz uruchomieniu Allegro.com dysponujemy narzędziami, które umożliwią nam międzynarodową ekspansję i otworzą przed naszymi sprzedawcami nowe rynki i możliwości" - powiedział dyrektor nansowy Allegro Jon Eastick, cytowany w komunikacie.

W lutym br. Allegro prognozowało na 2022 r. dynamikę wyników zbliżoną do ub.r. - od wysokich nastu do niskich 20% w odniesieniu do GMV i nieco powyżej 30% dla przychodów, przy skorygowanej EBITDA wyższej o kilkanaście procent (low to mid teens %) r/r, bez uwzględnienia przejęcia Grupy Mall i WE|DO (zaktualizowane prognozy także nie obejmują przejętych aktywów). Wysokość nakładów inwestycyjnych planowano wówczas na 700-750 mln zł.

"Wzrost GMV Allegro o prawie 13% w I kwartale pozwala nam oczekiwać dobrej dynamiki również w kolejnych kwartałach" - wskazał Eastick.

W I kw. br. GMV wzrosło o 12,8% r/r do 10,82 mld zł, skorygowana EBITDA zmniejszyła się o 13,6% r/r do 463 mln zł (przy czym spółka sygnalizuje, że odbicie marży jest już widoczne po styczniowym dołku). Przychody wzrosły o 15,1% r/r do 1,39 mld zł w I kwartale, przy czym przychody z usług reklamowych wzrosły o 21,1% r/r.

"Allegro oczekuje, że Mall Group wraz z WE|DO powrócą do wzrostu GMV i przychodów w ciągu 9 miesięcy do grudnia 2022 roku. Ich skorygowana strata EBITDA w tym czasie powinna wynieść 80-120 mln zł, a inwestycje kapitałowe mają sięgnąć 100-120 mln zł" - napisano też w komunikacie.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

