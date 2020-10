"Planowana transakcja będzie się składać z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, jak również z oferty na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIBs) w Stanach Zjednoczonych realizowanej na podstawie amerykańskiej Reguły 144A oraz oferty skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, spełniających wymogi amerykańskiej Regulacji S" - czytamy w komunikacie.

Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje zwykłe Canal+ Polska S.A. będące w posiadaniu dwóch akcjonariuszy, tj. TVN Media sp. z o.o., której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Discovery, Inc., oraz spółki Liberty Global Ventures Holding B.V., której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Liberty Global PLC (akcjonariusze sprzedający). TVN Media i Liberty Global zamierzają spieniężyć swoje dotychczasowe pakiety akcji i umożliwić spółce pozyskanie nowych długoterminowych inwestorów zarówno z Polski, jak i z innych krajów, podano.

Groupe CANAL+ posiada obecnie ok. 51%, TVN Media ok. 32%, a Liberty Global ok. 17% kapitału zakładowego spółki.

"Zakłada się, że po przeprowadzeniu oferty spółkę, Groupe Canal+ i akcjonariuszy sprzedających obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji" - czytamy także.

Rolę globalnych współkoordynatorów i współzarządzających księgą popytu będą pełnić BofA Securities i J.P. Morgan Securities plc, a rolę współprowadzącego księgę popytu i firmy inwestycyjnej – Santander Biuro Maklerskie - Santander Bank Polska S.A.

"Miło mi poinformować o naszych planach wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta stanowić będzie okazję zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów do zainwestowania w Canal+ Polska, spółkę będącą preferowanym dostawcą rozrywki z segmentu premium na polskim rynku. Spodziewamy się, że wraz z dalszym rozwojem polskiej gospodarki i rosnącym popytem na usługi rozrywkowe wśród gospodarstw domowych rosnąć będzie również zapotrzebowanie na usługi płatnej telewizji z segmentu premium. Jesteśmy szczególnie dobrze przygotowani do ich dostarczania dzięki atrakcyjnej treści programowej premium i dbałości o satysfakcję klientów. Uruchomienie usługi OTT (ang. over-the-top) w maju 2020 zapewnia atrakcyjną ścieżkę rozwoju Canal+ Polska, umożliwiając pozyskiwanie nowych widzów i rozszerzenie oferty dla dotychczasowych klientów" - powiedziała prezes Edyta Sadowska, cytowana w komunikacie.

Podkreśliła, ze w latach 2017-2019 wzrost przychodów CAGR wyniósł 3,3%, a konwersja gotówki w 2019 roku sięgała 60,3%.

"O sile i odporności naszego modelu działania i pozycji jaką mamy wśród naszych abonentów świadczą wyniki wypracowane w I półroczu 2020, kiedy to wzrost organiczny przychodów wyniósł 2,8% r/r. Cieszymy się, że w kolejnym etapie naszego rozwoju będą mogli uczestniczyć nowi akcjonariusze" - dodała.

Spółka podała, że przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wydał zezwolenie umożliwiające przeprowadzenie oferty publicznej spółki.

W połowie lipca Canal+ Polska złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wówczas jednak Canal+ i jej akcjonariusze nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji co do przeprowadzenia oferty publicznej.

75 proc. skorygowanego zysku netto na dywidendę

Polityka dywidendowa Canal+ Polska zakłada wypłatę 75% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto w formie dywidendy, poczynając od zysku za rok obrotowy 2020, podała spółka.

"Zakładana wypłata dywidendy na poziomie 75% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto (z wyłączeniem jednorazowych pozycji niepieniężnych, takich jak odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości oraz podatek dochodowy w części w jakiej nie podlegał zapłacie ani zwrotowi w pieniądzu przez grupę lub na rzecz grupy" - czytamy w komunikacie.

Pierwsza dywidenda ma zostać wypłacona do połowy 2021 r. ze skonsolidowanego skorygowanego zysku netto za rok obrotowy 2020, podano także.



Jak podała spółka, w I poł. 2020 roku EBITDA wzrosła do 254,5 mln zł wobec 195,7 mln zł w I poł. 2019 r., tj. o 30%, dzięki stałej optymalizacji kosztów działalności operacyjnej.

W 2019 r. przychody ze sprzedaży wzrosły do 2 291 mln zł z 2 146 mln zł w 2017 r. (CAGR w wysokości 3,3%), głównie dzięki zwiększeniu bazy klientów, dalszemu zwiększaniu poziomu sprzedaży pakietów segmentu premium, wzrostowi przychodów osiąganych ze sprzedaży prowadzonej przez dystrybutorów hurtowych oraz konsolidacji przychodów Kino Świat od listopada 2019 r. W tym samym okresie EBITDA wzrosła do 364,2 mln zł z poziomu 314,8 mln zł w 2017 r. (CAGR: 7,6%).

Canal+ Polska jest operatorem Platformy Canal+, oferującej pakiety, które obejmują zarówno własne kanały telewizyjne jak i kanały podmiotów trzecich, jak również nowo wprowadzonej usługi streamingowej Canal+ (OTT). Pakiety telewizyjne są oferowane we wszystkich segmentach cenowych rynku płatnej telewizji, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu premium. Canal+ Polska jest również zaangażowana w dystrybucję filmów za pośrednictwem swojej spółki zależnej - Kino Świat, jednego z wiodących dystrybutorów filmów w Polsce.