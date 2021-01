"Naszym najważniejszym celem jest poprawianie błędów i zawieszania się gry, czego doświadczają gracze na wszystkich platformach. Oczekujcie regularnego wydawania większych i mniejszych łat. Pierwsza aktualizacja pojawi się w ciągu najbliższych 10 dni, a następnie - kolejna, ważniejsza, w ciągu kolejnych tygodni" - powiedział Iwiński w materiale wideo spółki opublikowanym w serwisach Twitter i YouTube.

Podkreślił, że zasadnicze plany dotyczące "Cyberpunk 2077" nie uległy zmianie.

"Jeśli chodzi o bezpłatne dodatki DLC, początkowo planowaliśmy opublikować je tuż po premierze gry, tak jak zrobiliśmy w przypadku 'Wiedźmina 3'. Postanowiliśmy jednak skoncentrować się najpierw na najważniejszych poprawkach i aktualizacjach, a DLC opublikujemy później. Spodziewajcie się dalszych informacji w nadchodzących miesiącach" - dodał wiceprezes.

Zapowiedział także aktualizację gry na konsole nowej generacji - serii Xbox Series oraz PlayStation 5 - w II połowie roku.

Spółka podała też na Twitterze, że pracuje z Sony nad jak najszybszym przywróceniem gry do PlayStation Store.

CD Projekt zapowiadał, że planuje serię aktualizacji (update) gry "Cyberpunk 2077", zaś w styczniu i lutym 2021 r. przewiduje łatki (patch) gry - razem te poprawki powinny wyeliminować większość najbardziej znaczących problemów występujących na konsolach poprzedniej generacji (last-gen).

23 grudnia spółka podała, że sprzedaż gry "Cyberpunk 2077" do 20 grudnia szacowana była na ponad 13 mln egzemplarzy, z uwzględnieniem zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji "Help Me Refund", otrzymanych bezpośrednio przez spółkę.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", 10 grudnia br. premierę miał kolejny sztandarowy tytuł studia - "Cyberpunk 2077".