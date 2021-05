Skonsolidowana strata netto łącznie wyniosła 4,3 mln zł w 2020 r. wobec 15,28 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej (po uwzględnieniu odpisów wartości firmy) wyniósł 1,58 mln zł wobec 8,16 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 26,26 mln zł w 2020 r. wobec 34,24 mln zł rok wcześniej.

Zarząd spółki we wrześniu 2020 roku podjął decyzję o przystąpieniu do przeglądu opcji strategicznych i wyniku analiz postanowił w pierwszej kolejności o konieczności pilnego wygaszenia działalności operacyjnej w segmencie e-commerce. Decyzja ta podyktowana była brakiem środków na dalsze utrzymywanie segmentu, który do tej pory przynosił straty i wymagał ciągłego dofinansowania. W związku z tym zarząd 4fun Media S.A. zdecydował się na sprzedaż udziałów w spółce CupSell Sp. z o. o. jako posiadającej najmniejszy potencjał wzrostu, a także zamrożeniu działalności pozostałych spółek z tego segmentu: Mustache Sp. z o. o. i NaImpreze.pl Sp. z o. o.

"Jednocześnie zarząd 4fun Media S.A. zdecydował o zakończeniu działalności w segmencie telewizyjnym, który ma przed sobą ograniczone pespektywy wzrostu w związku z wartościowym spadkiem rynku reklamy oraz wysokim nasyceniem konkurencyjnych stacji tematycznych. Ponadto sprzedaż w marcu 2020 roku wszystkich posiadanych udziałów w Print Logistic Sp. z o. o. spowodowała zakończenie działalności w segmencie działalność produkcyjna. Do działalności zaniechanej zakwalifikowano wszystkie koszty i przychody spółek: Cupsell Sp. z o. o., Mustache Sp. z o. o., Naimpeze.pl Sp. z o. o., Print Logistic Sp. z o. o. oraz 4fun Sp. z o. o., a także koszty i przychody 4fun Media S.A. ponoszone w okresie do 1 czerwca 2020 r. (tj. do dnia przeniesienia ZCP) i związane z działalnością w segmencie telewizyjnym. Przy podziale jednostka kierowała się zasadą istotności. Grupa nie zidentyfikowała na dzień bilansowy aktywów i zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży oraz przypisanych do działalności zaniechanej" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 8,56 mln zł wobec 6,01 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa 4Fun Media jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network.

