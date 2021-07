Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymała już kilka ekspertyz z różnych kancelarii prawnych w sprawie udzielenia TVN24 licencji na emisję programu na kolejne 10 lat. DGP dotarł do trzech takich opracowań. Wszystkie wskazują, że nie ma podstaw, by nie przedłużyć koncesji dla kanału informacyjnego należącego do TVN Grupy Discovery.