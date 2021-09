Najgorsze jest jednak oburzanie się na uczestników dobrej zabawy – przecież należą oni do różnych partii. Zdaniem jakiejś części elektoratu ogłupiałego od patrzenia w media społecznościowe, standardowa imprezowa rozmowa przykładowego Budki z przykładowym Glińskim o przykładowej d… przykładowej Maryni jest już przykładną zdradą. Peowcy mają stać we własnym kółku i drwić z pisowskiej Maryni, do kieliszka Glińskiego, wstrzeliwując ryż rurką. I odwrotnie.