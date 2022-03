"Polska stała się dla nas kluczowym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę polskich produkcji, nadszedł właściwy moment, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do lokalnej branży kreatywnej i filmowej. Biuro Netflix w Warszawie to naturalny krok w naszym rozwoju, który znacznie ułatwi budowanie długoterminowej współpracy w regionie i wzmocni istniejące relacje, tworząc szerokie możliwości dla twórców i producentów. Kreatywność i potencjał branży sprawiają, że Warszawa jest doskonałym punktem do prowadzenia biznesu na całą Europę Środkowo-Wschodnią" - powiedział wiceprezes, Head of original series, EMEA w Netflix Larry Tanz, cytowany w komunikacie.

Reklama

W latach 2020-2021 Netflix przeznaczył 490 mln zł na rozwój lokalnej biblioteki oraz produkcję filmów i seriali na terenie Polski, tworząc przy tym 2 600 miejsc pracy.

Reklama

"Otwarcie stałego biura w Warszawie oznacza, że Polska jest jednym z bardziej rozwojowych rynków produkcji audiowizualnych w Europie. Traktowana jest jako poważny, długofalowy partner. Będzie lokalizacją większej ilości realizowanych projektów. A nowe projekty to miejsca pracy, większy transfer środków, nowe możliwości kreatywne. Cieszymy się, że rynek polski, polscy producenci, mają coraz więcej partnerów finansujących produkcję z rynków zagranicznych - to pobudza gospodarkę oraz rozwój sektora jako takiego. To ważny sygnał dla nas wszystkich ugruntowujący pozycję rodzimego sektora audiowizualnego w naszym regionie Europy" - dodała prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych Alicja Grawon-Jaksik.

Dzięki globalnemu zasięgowi serwisu polskie produkcje Netflix zyskały sławę w Polsce i na świecie. "Sexify" trafiło na listę 10 najchętniej oglądanych tytułów w ponad 80 krajach i zajęło 1 miejsce w 20, m.in. we Włoszech, Indiach, Egipcie i Dominikanie. "W głębi lasu" - drugi polski serial oryginalny Netflix stworzony na podstawie bestsellerowej powieści kryminalnej Harlana Cobena - trafił na listy Top 10 w około 40 krajach m.in.: Brazyli, Francji, Grecji, Polska, Argentynie, Wielkiej Brytani i Irlandii, wymieniono.

Netflix to jeden z największych na świecie rozrywkowych serwisów streamingowych, z którego korzysta 222 mln opłacających abonament użytkowników w ponad 190 krajach. (ISBNews)

Rzecznik rządu: To potwierdza stałe zainteresowanie naszym regionem ze strony amerykańskich inwestorów

Dobra decyzja, która potwierdza stałe zainteresowanie naszym regionem ze strony amerykańskich inwestorów - tak rzecznik rządu Piotr Müller ocenił zapowiedź Netflixa o uruchomieniu biura w Warszawie. To kolejne miejsca pracy w sektorze audiowizualnym i możliwości rozwoju dla polskich talentów - zauważył.

"Dobra decyzja, która potwierdza stałe zainteresowanie naszym regionem ze strony amerykańskich inwestorów. To kolejne miejsca pracy w sektorze audiowizualnym i możliwości rozwoju dla polskich talentów" - napisał na Twitterze Müller. (PAP)