Ocena eksperta po spotkaniach z Trumpem

Po spotkaniach prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz przywódców europejskich z prezydentem USA Donaldem Trumpem, ekspert OSW ocenił, że porozumienie ws. zakończenia wojny jest obecnie niemożliwe. - Moim zdaniem nie jesteśmy ani o krok bliżej realnego zakończenia tej wojny - powiedział PAP Rodkiewicz.

Problemy z gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy

- To co się stało w Waszyngtonie jest pozytywne. Trump jest zadowolony i okazuje swoją przychylność Zełeńskiemu, ale ta przychylność cały czas jest uzależniona od tego, że Ukraina pójdzie na ustępstwa wobec Rosji, aby zakończyć wojnę - zaznaczył Rodkiewicz.

W jego ocenie, ustępstwa terytorialne wobec Rosji w zamian za gwarancje bezpieczeństwa, to dla Ukrainy dobry sposób na zakończenie wojny.

- Nie wierzę, że te gwarancje bezpieczeństwa mogą być realne. Żadne z państw Zachodu nie udzieli realnych gwarancji, takich które mówiłyby, że w wypadku ataku zbrojnego, kraj X udzieli pomocy zbrojnej Ukrainie - powiedział ekspert. Jego zdaniem, Rosja także nie zgodzi się na realne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Trump i Putin: Plan spotkania dwustronnego

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w nocy, że Władimir Putin zgodził się na takie gwarancje. Mówił też, że rozpoczął aranżowanie spotkania dwustronnego między Putinem i Zełenskim, po którym miałoby nastąpić kolejne, trójstronne.

- Może być tak, że Trump widzi, że szanse na dogadanie się są słabe i chce się od tego zdystansować, chce żeby to wyszło w spotkaniu dwustronnym - podkreślił.

Putin i Zełenski: Brak miejsca na ustępstwa

Ekspert OSW uważa też, że Putin nie pójdzie na żadne ustępstwa, chyba że symboliczne. Zaznaczył, że także Zełeński nie może ugiąć się pod żądaniami Rosjan. Ocenił, że - tak naprawdę - nie ma realnego postępu w negocjacjach.