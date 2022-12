Jeremy Corbyn jest brytyjskim socjalistą, od września 2015 r. do kwietnia 2020 r. był liderem Partii Pracy. W 2018 r. dał wykład na Międzynarodowym Festiwalu Telewizyjnym w Edynburgu – sercu dyskusji o problemach branży. Choć było to jeszcze kilka lat przed tym, jak technologiczne spółki osiągały swoje historyczne kapitalizacje, Corbyn bił na alarm, że globalne korporacje rozpychają się w cyberprzestrzeni, gromadząc ogromne majątki i depcząc prawa użytkowników. W tym samym roku sygnalista Chris Wylie ujawnił skalę manipulacji wyborczych, jakich dopuszczała się firma Cambridge Analytica z wykorzystaniem danych osób zalogowanych do Facebooka. Jej hiperprecyzyjne informacje o użytkownikach pozwalały na przeprowadzenie celowanych kampanii, które miały zmienić bieg wyborów prezydenckich w USA, przywodząc do władzy Donalda Trumpa, a także doprowadzić do brexitu.