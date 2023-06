Reklama

Wyznaczony przez bank syndyk Alix Partner poinformował w środę, że przejął kontrolę nad Telegraph Media Group i The Spectator (1828) Ltd., zastępując dotychczasowych właścicieli, rodzinę Barclay, i w związku z tym członkowie rodziny Howard i Aidan Barclay zostali usunięci z funkcji dyrektorów.

Zarówno bank Lloyds jak i syndyk Alix Partner podkreślili, że sprawa nie jest związana z sytuacją finansową gazet, które są dochodowe, oraz że nie będą wpływać na ich decyzje redakcyjne.



Powód przejęcia

Wystawienie gazet na sprzedaż jest spowodowane brakiem porozumienia w sprawie pożyczki, którą kilkanaście lat temu zaciągnął zarejestrowany na Bermudach holding B.UK, a do którego poprzez inne spółki należą wspomniane gazety. Bank Lloyds zapewnia, że w przypadku spłaty tych pożyczek jest otwarty na możliwość pozostawienia gazet w rękach rodziny Barclay, ale wydaje się to mało prawdopodobnym scenariuszem, zwłaszcza, że Lloyds wyznaczył już bank inwestycyjny Lazard do przeprowadzenia procesu sprzedaży.

Miliony funtów za dwie gazety i tygodnik

Według analityków łączna wartość "Daily Telegraph", "Sunday Telegraph" i "The Spectator" to 500-600 milionów funtów, ale kwota sprzedaży może być nawet wyższa, jeśli dojdzie do przebijania ofert pomiędzy potencjalnymi nabywcami, co jest realnym scenariuszem, bo rzadko się zdarza, by ogólnokrajowe tytuły o tak mocnej pozycji były wystawione na sprzedaż.

Wszystkie trzy tytuły mają profil wyraźnie konserwatywny. Istniejący od 1855 roku "Daily Telegraph" ma średnią sprzedaż powyżej 300 tys. egzemplarzy, zaś wydawany od 1961 roku "Sunday Telegraph" - powyżej 200 tys. Z kolei założony w 1828 roku "The Spectator" jest najstarszym nieprzerwanie wydawanym tygodnikiem na świecie, a jego sprzedaż to ok. 100 tys.

"Daily Telegraph" i "Sunday Telegraph" zostały w 2004 roku przejęte przez braci-bliźniaków Fredericka i Davida Barclay za 665 mln funtów. Od kilku lat krążyły pogłoski o możliwej sprzedaży tych tytułów, a nasiliły się one po śmierci w 2021 roku Davida Barclaya.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński