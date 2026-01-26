Rynek używanych aut kurczy się

W 2025 r. w Polsce sprzedano 3,3 mln używanych pojazdów, co w porównaniu z 2024 r. oznacza spadek o niemal 3 proc. – wynika z analiz międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto, opartych na danych dotyczących sprzedaży aut z drugiej ręki w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych - podaje „Rz"

Reklama

Ceny spadają. Import aut używanych będzie malał

W grudniu liczba transakcji stopniała o przeszło 25 tys. wobec listopada. Spadły także ceny. Średnia za sprzedane w 2025 r. auto wyniosła 47,6 tys. zł i była o 5,6 proc. niższa niż rok wcześniej. Maleje również prywatny import, będący głównym źródłem zasilenia wtórnego rynku: jak podaje Instytut Samar, od stycznia do końca grudnia 2025 r. sprowadzono 855,6 tys. aut, o 2,8 proc. mniej niż rok wcześniej. Prognoza na 2026 r. zakłada dalszy spadek importu, do 840 tys. samochodów - czytamy w gazecie.

Klienci szukają młodszych pojazdów

Klienci coraz częściej szukają ofert u autoryzowanych partnerów, co jest wynikiem rosnącej świadomości dotyczącej bezpieczeństwa transakcji i pewności pochodzenia pojazdu. Coraz częściej kupujący szukają młodszych samochodów: cztero, czy pięcioletnich - powiedział „Rz” Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów.