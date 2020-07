We wtorkowym komunikacie przedstawiciele Greenpeace wskazali, że w nowej unijnej perspektywie finansowej Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, mający łagodzić negatywne skutki transformacji energetycznej, został zmniejszony o 20 mld euro - z łącznych 37,5 mld do 17,5 mld euro.

"Dodatkowo w konkluzjach szczytu znalazł się zapis warunkujący wypłatę 50 proc. środków z funduszu od zobowiązania się przez państwa członkowskie do wypełnienia unijnego celu neutralności klimatycznej. Jedynym krajem, który tego warunku nie spełnia, jest Polska" - czytamy w komunikacie organizacji.

W ocenie Greenpeace, zmniejszenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji może oznaczać zmniejszenie przydziału dla polskich regionów górniczych z 8 mld euro do ok. 5 mld euro. "Z kolei dalszy brak zobowiązania się przez polski rząd do osiągnięcia unijnego celu neutralności klimatycznej oznaczać będzie zmniejszenie tej pozostałej kwoty jeszcze o połowę - do ok. 2,5 mld euro" - wskazuje Greenpeace.

Podczas unijnego szczytu ustalono także, że 30 proc. wszystkich środków ma trafić na działania związane z wypełnieniem unijnych celów klimatycznych, tj. obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Zdaniem Joanny Flisowskiej, kierującej zespołem ds. klimatu i energii w Greenpeace Polska, żeby zapobiec najgorszym skutkom zmiany klimatu Polska i Europa powinny osiągnąć neutralność klimatyczną na długo przed 2050 rokiem.

"Upór polskiego rządu to tylko ucieczka od działań, które są absolutnie konieczne dla ochrony naszej przyszłości. Szybkie odejście od węgla i wdrażanie sprawiedliwej transformacji regionów górniczych są działaniami, których nie można odkładać na później" - uważa Flisowska, cytowana we wtorkowym komunikacie Greenpeace.