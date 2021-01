Pozwolenie nakosztuje już ponad 25 euro za tonę, co przekłada się na cenę prądu i innych produktów.i niektórzy politycy Zjednoczonej Prawicy chcą to wykorzystać, żeby walczyć z Brukselą – jeśli nie o cofnięcie, to przynajmniej o znaczne spowolnienie polityki klimatycznej. Tyle że to nie nastąpi.