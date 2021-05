Zysk operacyjny wyniósł 27,05 mln zł wobec 9,16 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 61 211 tys. zł, co oznacza wzrost o 18 455 tys. zł." - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 718,15 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 648,22 mln zł rok wcześniej.

"Wpływ na działalność spółki w I kwartale 2021 roku miały dynamiczne zmiany notowań cen obserwowane na rynkach nawozów i produktów azotowych. W relacji do I kwartału 2020 roku bardzo znacząco wzrosły ceny sprzedaży nawozów wieloskładnikowych, mocznika i amoniaku. Jednocześnie wzrosły również ceny niektórych surowców zużywanych do produkcji - w szczególności gazu ziemnego. W związku z powyższym pozytywny efekt wzrostu cen sprzedaży został znacząco ograniczony poprzez wzrost kosztów produkcji, spowodowany głównie zdecydowanie wyższymi cenami gazu ziemnego. Na rynku notowano także znaczące wzrosty cen uprawnień do emisji CO2, jednak ze względu na fakt, iż spółka miała zabezpieczone w znaczącym stopniu uprawnienia typu EUA na rok 2021 z zakupów realizowanych w poprzednich latach, wpływ tego czynnika był istotnie ograniczony w relacji do rynku" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 42,27 mln zł wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2020 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)