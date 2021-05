"Pierwszy kwartał był wyjątkowo dobry, wydaje się, że drugi kwartał będzie troszkę słabszy, przede wszystkim w motoryzacji. Oczywiście, w ujęciu rok do roku będzie to imponujący wzrost, ale w porównaniu do kwartałów niecovidowych, z lat 2018-2019, zapewne będzie dość płasko" - powiedział Szamburski podczas wideokonferencji.

Jak podkreślił, duże znaczenie dla dalszej części roku będzie miał rozwój sytuacji na rynku surowców, które w ostatnich miesiącach wyraźnie drożeją, o kilka-kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent.

"Tendencje w obszarze surowców nie są pozytywne i jeszcze nie miały odzwierciedlenia w naszych wynikach. Druga sprawa to zmiana na rynku pracy, gdzie widać duży wzrost oczekiwań płacowych. Do perspektyw sprzedażowych w 2021 roku trzeba podchodzić ostrożnie, zwłaszcza w motoryzacji, gdzie wciąż dają się we znaki ograniczenia związane z brakiem chipów. Przemysł i budownictwo powinny być stabilne" - podsumował prezes.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 976 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)