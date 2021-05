"Podtrzymujemy prognozę 700-735 mln zł znormalizowanej EBITDA w 2021 roku, już osiągnęliśmy 30-32% tego wyniku" - powiedział Jakubowicz podczas wideokonferencji.

W jego ocenie, realizacji prognozy sprzyjać będzie m.in. uruchomienie sprzedaży soli z nowej warzelni w Stassfurcie, planowane uruchomienie nowego pieca w Żarach w IV kwartale i utrzymanie efektywności kosztowej.

Ciech optymistycznie patrzy także na perspektywy dla roku 2022.

"Po uruchomieniu sprzedaży wszystkich produktów z nowej warzelni spodziewamy się 25 mln euro dodatkowej EBITDA rocznie, a rok 2022 będzie już pełnym rokiem produkcji soli w Stassfurcie, jak również pełnym rokiem produkcji nowego pieca w segmencie krzemiany" - dodał Jakubowicz.

Zastrzegł przy tym, że nie wszystkie czynniki będą dla spółki pozytywne, na przykład ceny uprawnień do emisji CO2 i ceny surowców będą oddziaływać na wyniki negatywnie.

Wśród pozostałych pozytywnych czynników na 2022 rok spółka wymienia natomiast m.in. ceny sody kalcynowanej i oczyszczonej, efekty modernizacji aktywów (w tym energetycznych), wzrost rynków krzemianów i agro czy utrzymanie pozycji lidera rynku w opakowaniach.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

