Amerykański producent samochodów elektrycznych Tesla Inc wycofuje prawie 6000 pojazdów, ponieważ śruby zacisków hamulcowych mogły się obluzować, co może z kolei doprowadzić do utraty ciśnienia w oponach - wynika z upublicznionych w środę dokumentów.

Wycofanie obejmuje niektóre pojazdy Model 3 z lat 2019-2021 i Model Y z lat 2020-2021. W dokumentacji Tesli w krajowym urzędzie bezpieczeństwa ruchu drogowego NHTSA stwierdzono, że nie ma doniesień o wypadkach czy obrażeniach związanych z tym problemem, a firma w razie potrzeby sprawdzi i dokręci lub wymieni śruby zacisku. Firma przekazała, że luźne śruby zacisku hamulca mogą pozwolić mu na oddzielenie się i kontakt z obręczą koła, co może – jak to ujęto – "w bardzo rzadkich okolicznościach" spowodować utratę ciśnienia w oponach. Tesla sprecyzowała, że w przypadku "mało prawdopodobnego" uszkodzenia pojazdu z powodu poluzowanego lub brakującego łącznika, zorganizuje holowanie do najbliższego serwisu w celu naprawy. Z dokumentów wynika, że Tesla została poinformowana w grudniu ub.r. o incydencie z udziałem pojazdu Model Y z roku 2021 z brakującym elementem mocującym na tylnym zacisku hamulca po stronie kierowcy. Od tego czasu firma podjęła środki, aby zapobiec poluzowaniu śrub w procesie montażu. (PAP)