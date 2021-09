Reklama

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 7,98 mln zł wobec 4,98 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 100,6 mln zł wobec 56,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 834,71 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 690,12 mln zł rok wcześniej.

W drugim kwartale 2021 roku Grupa Ciech wypracowała o 40% wyższy znormalizowany wynik EBITDA niż przed rokiem (188 mln zł vs 135 mln zł), jednocześnie notując o 21% wyższe przychody (835 mln zł). Większość biznesów grupy osiągnęła wyższe wyniki niż przed rokiem, wykorzystując ożywienie gospodarcze. Dynamicznie rozwija się biznes Agro, co jest potwierdzone zarówno trzycyfrową dynamiką wzrostu zysku EBITDA w tym segmencie, jak i rosnącymi udziałami na krajowym rynku. Również segmenty: Krzemiany i Pianki, zanotowały wysokie przyrosty przychodów i zysku EBITDA. Mimo rosnącej presji inflacyjnej koszty stałe pozostały na niezmienionym poziomie, a wysoką efektywność biznesu grupy potwierdza fakt, że był to kolejny kwartał, w którym nakłady w ramach największego w historii grupy programu

inwestycyjnego były sfinansowane z bieżących przepływów gotówkowych. Dobra kondycja Grupy Ciech pozwala na podtrzymanie prognozy zysku EBITDA za cały 2021 rok na poziomie 700-735 mln zł (po dwóch kwartałach zysk EBITDA wyniósł 410 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

"Działania optymalizacyjne realizowane od ponad dwóch lat przez zespół Ciech przynoszą skutek na każdym poziomie aktywności biznesowej grupy. Świadczą o tym przede wszystkim wyniki finansowe za drugi kwartał, zgodnie z którymi wszystkie nasze kluczowe biznesy skutecznie wykorzystały sprzyjającą koniunkturę gospodarczą. Widoczne jest to także w naszych udziałach rynkowych, czy rosnącym znaczeniu produktów specjalistycznych w miksie produktowym. Wysoką efektywność działań grupy potwierdzają przepływy pieniężne, których wysokość umożliwia realizację ogromnego programu inwestycyjnego Ciech. Z kolei kondycja finansowa i operacyjna grupy sprzyja podtrzymaniu prognozy uzyskania wyniku EBITDA (z) w 2021 roku na poziomie 700-735 mln zł" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

W głównym biznesie Ciechu - produkcji sody i soli - sprzedaż wzrosła. W tym samym czasie uwidoczniły się jednak negatywne skutki wzrostu cen surowców, wpływające na wysokość marży. Wzrosła sprzedaż bardziej specjalistycznej sody oczyszczonej, a w biznesie solnym kontynuowany był rozruch nowej warzelni w niemieckim Stasffurcie, o docelowych zdolnościach produkcyjnych na poziomie 450 tys. ton surowca rocznie. Obecnie trwają prace mające na celu uzyskanie certyfikacji poszczególnych rodzajów soli: spożywczej oraz farmaceutycznej, podkreślono

W biznesie Agro zauważalny jest dynamiczny wzrost przychodów, oraz zysku EBITDA (z), który w ujęciu rocznym wyniósł +357%. Towarzyszył temu rosnący udział środków ochrony roślin z Ciechu na krajowym rynku oraz rozwój spółki Proplan, której integracja z działalnością Ciech Sarzyna pozwoliła na osiągnięcie widocznych synergii w postaci m.in. wyższych przychodów i zysku EBITDA hiszpańskiej

spółki.

Trzycyfrową dynamikę wzrostu przychodów i zysków zanotował także biznes produkcji pianek poliuretanowych, co wynika z mocnej pozycji rynkowej i reputacji bydgoskiego producenta, obsługującego głównie segment meblarski, ale także częściowo spowodowane jest efektem niskiej bazy po znaczącym obniżeniu produkcji i popytu na pianki w czasie lockdownu w drugim kwartale ubiegłego roku. Ożywienie gospodarcze widoczne jest także w biznesie produkcji krzemianów, wynika także z materiału.

"Dostrzegamy coraz większy wpływ rosnących cen surowców i uprawnień CO2 na nasz biznes. Z kolei w szerszym kontekście otoczenia ekonomicznego - rosnącą presję inflacyjną. Czynniki te znajdą odzwierciedlenie w kontraktacji naszych produktów na kolejne okresy. Spodziewamy się istotnego wzrostu cen sody, który powinien pozwolić nam w znaczącym stopniu pokryć wzrost kosztów surowców" - dodał prezes.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 129,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, wobec 33,81 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 192,41 mln zł w porównaniu z 34,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 695,79 mln zł w porównaniu z 1 480,6 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA na działalności kontynuowanej sięgnął 407,68 mln zł wobec 277,51 mln zł rok wcześniej, a EBITDA znormalizowana na działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniosła 416,57 mln zł w I półroczu br. wobec 280,21 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 72,52 mln zł wobec 32,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)