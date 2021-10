Reklama

"Efektem wkroczenia w ostatnią fazę realizacji inwestycji pn. Budowa poziomu 800 metrów w Zakładzie Górniczym Janina - jest uruchomienie we wrześniu kolejnej, trzeciej już ściany wydobywczej na poziomie 800 m" - czytamy w komunikacie.

Ściana o wybiegu wynoszącym około tysiąca metrów posiada zdolność wydobywczą na poziomie przekraczającym 5 tys. ton węgla na dobę. Węgiel pochodzący z tej ściany charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi, w tym kalorycznością na poziomie ok. 23 MJ/kg.

"Zoptymalizowaliśmy potencjał wydobywczy naszych kopalń, dostosowując go do skali zapotrzebowania rynku energetycznego w najbliższych latach. Otwieramy nowe ściany wydobywcze, ale jednocześnie dążymy do systematycznego obniżenia bazy kosztów stałych, w celu ich dostosowania do realnych poziomów produkcji, wynikających z możliwości technicznych zakładów górniczych oraz z prognozowanego zapotrzebowania rynkowego na węgiel energetyczny" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Jacek Pytel, cytowany w komunikacie.

W Zakładzie Górniczym Brzeszcze oddano z kolei do eksploatacji wysokowydajną ścianę w pokładzie 510. Wybieg nowej ściany wynosi około 1,3 tys. m a wysokość dochodzi do 4,5 m. Zasoby ściany to ponad milion ton węgla o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Średnia kaloryczności węgla pokładu 510 w warunkach ZG Brzeszcze wynosi ok. 28 MJ/kg. Kompleks ścianowy stanowiący wyposażenie oddanej do ruchu ściany posiada zdolność wydobywczą na poziomie około 5 tys. ton na dobę. Z uwagi na zagrożenia naturalne, z których dominującym jest zagrożenie metanowe, eksploatacja tej ściany wymaga bieżącego zaangażowania wszystkich służb ZG Brzeszcze.

W trzecim z zakładów górniczych spółki - ZG Sobieski - prowadzone jest przezbrajanie wyposażenia do ściany, której uruchomienie planowane jest przełomie października i listopada tego roku. Uruchamiana ściana zlokalizowana jest w udostępnionym z początku bieżącego roku złożu Brzezinka w pokładzie 301. Zdolność wydobywcza tego frontu ścianowego kształtować się będzie na podobnym - jak w przypadku pozostałych zakładach - poziomie tj. około 5 tys. ton na dobę. Oddanie do ruchu nowej ściany pozwoli w ZG Sobieski realizować w IV kwartale br. i w I kwartale 2022 roku, proces wydobycia równocześnie trzema frontami ścianowymi, podano także.

"Koncentrujemy się na eksploatacji przynoszącej wymierne korzyści, określone wolumenem produkcji, ale uwzględniające również poprawę efektywności oraz jakości produkowanych paliw. Podejmowane działania mają ponadto na celu uzyskanie zwiększonego wychodu sortymentów grubych i średnich. Jednocześnie w zakładach górniczych spółki prowadzone są intensywnie roboty przygotowawcze dla terminowego uruchomienia w roku 2022 kolejnych sześciu frontów ścianowych" - podsumował wiceprezes ds. technicznych Roman Gąska.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)