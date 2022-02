"Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w styczniu br. była wyższa o 20,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem spadek o 10,1 proc.) i niższa o 56,5 proc. w stosunku do grudnia 2021 roku (przed rokiem spadek o 62,9 proc.)" - podał w komunikacie GUS.

Z danych GUS wynika, że sprzedaż produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu do stycznia 2021 r., zwiększyła się we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków - o 39,0 proc., w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne - o 14,7 proc., zaś w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 7,6 proc.

"W stosunku do grudnia ub. roku zaobserwowano zmniejszenie wartości prac budowlano-montażowych o 70,8 proc. wśród przedsiębiorstw zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Spadki odnotowały również jednostki wykonujące roboty budowlane specjalistyczne – o 51,5 proc. oraz podmioty specjalizujące się w budowie budynków – o 37,3 proc." - przekazał Urząd.

Produkcja budowlano-montażowa w styczniu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, była wyższa zarówno dla robót o charakterze inwestycyjnym - o 21,6 proc., jak i remontowym – o 19,6 proc. (przed rokiem spadek odpowiednio o 15,5 proc. oraz 0,9 proc.).

Natomiast dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu br. (w cenach stałych), w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015, wyniosła 79,4.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 18,5 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 19,0 proc. wyższym w porównaniu z grudniem 2021 roku" - poinformował GUS.