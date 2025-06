Przychody SpaceX większe niż cały budżet NASA. Firma Muska nie ma sobie równych

Choć w sektorze kosmicznym jest coraz większa konkurencja, to jedna firma wciąż nie ma sobie równych. To SpaceX Elona Muska. Firma ta odnotuje w tym roku przychody w wysokości około 15,5 mld dolarów, to więcej niż wynosi cały budżet NASA - poinformował na platformie X Elon Musk.