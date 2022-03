W przygotowanej dla PAP analizie eksperci Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) zwrócili uwagę na istotne znaczenie amerykańskiej gospodarki w dziedzinie obronności.

Reklama

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych dysponuje największym na świecie budżetem na siły zbrojne, sięgającym 740 mld dol. Wydatki na amerykańskie wojsko są większe od kolejnych budżetów obronnych - Chin, Indii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej, Niemiec, Francji i Japonii razem wziętych.

Reklama

"Siły Zbrojne USA to najbardziej zaawansowana technologicznie armia na świecie, z niekwestionowanymi zdolnościami walki w domenach morskiej, lotniczej, kosmicznej i cybernetycznej" - wskazali eksperci PAIH. Zaznaczyli jednocześnie, że Pentagon poświęca obecnie dużo uwagi, "by po dekadach misji stabilizacyjnych na Bliskim Wschodzie i w Azji, przystosować swoje siły zbrojne do obecnych i nadchodzących wyzwań w Europie Wschodniej oraz Azji Pacyficznej".

Zdaniem analityków, odpowiednich rozwiązań modernizacyjnych dostarczyć mogą amerykańskie spółki zbrojeniowe. "W przeciwieństwie do np. polskich uwarunkowań, przemysł obronny w USA zdominowany jest przez podmioty sektora prywatnego. Są to potężne spółki z miliardowymi dochodami i o zasięgu globalnym, oferujące uzbrojenie i wyposażenie również licznym partnerom międzynarodowym" - stwierdzono.

Spośród dziesięciu największych spółek zbrojeniowych świata, sześć to podmioty amerykańskie. W samych USA w sektorze aerospace & defence pracuje ponad 2 mln osób. Przekłada się to na 1,4 proc. całkowitego zatrudnienia w kraju.

W 2020 r. łączny przychód sektora wyniósł 382 mld dol., co stanowiło ok. 1,8 proc. amerykańskiego PKB. "W tym samym roku eksport uzbrojenia przekroczył 90 mld dol., odpowiednio 6,3 proc. całkowitego amerykańskiego eksportu" - wskazano.

Z materiałów przygotowanych przez PAIH wynika, że najwięksi odbiorcy amerykańskiego uzbrojenia to: Niemcy, Francja i Wielka Brytania. "Istotnym odbiorcą sprzętu amerykańskiego są także Siły Zbrojne RP" - zaznaczyła Agencja. Dodała, że amerykański przemysł oferuje rozwiązania kluczowe dla modernizacji polskiego wojska, zwłaszcza w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, broni pancernej, artylerii rakietowej dalekiego zasięgu, samolotów myśliwskich i śmigłowców wielozadaniowych - podsumowano.

Z analizy przygotowanej przez PAIH wynika, że amerykańska gospodarka jest największa na świecie - w 2021 r. PKB nominalny Stanów Zjednoczonych szacowany był na 23 bln dol. "Stanowiąc mniej niż 5 proc. światowej populacji, Amerykanie wypracowują ponad 20 proc. dochodu światowego" - zaznaczyli analitycy. Dodali, że USA odpowiadają za 11 proc. globalnego handlu i 35 proc. światowej kapitalizacji giełdowej.

W piątek i sobotę prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden będzie przebywał w Polsce, gdzie m.in. ma się spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą oraz ze stacjonującymi w Polsce amerykańskimi żołnierzami. Wizyta Bidena będzie 14. wizytą urzędującego prezydenta USA w naszym kraju.