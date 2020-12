"Rozwój musi się charakteryzować tym, że te demony przeszłości z III Rzeczypospolitej, z czasów wcześniejszych muszą odejść w niepamięć. Jedną z pięt achillesowych rozwoju III RP niewątpliwie był brak dbałości o obszary poPGR-owskie" - mówił premier na konferencji prasowej.

"Ruszamy dziś, u progu 2021 roku, z nowym programem wsparcia dla terenów poPGRowskich w wysokości 250 mln zł. To wsparcie jest realizowane w ramach szerokiego programu rządowego programu realizacji inwestycji lokalnych" - powiedział szef rządu. - "Z tych inwestycji już część środków poszła do tych terenów, ale dziś chcemy, by gminy mogły złożyć wnioski, które będą opiewały na kwoty: minimalna 50 tys. zł, maksymalna do 5 mln zł" - dodał.

Jak mówił, środki te mogą być przeznaczone mn.in. na budowę infrastruktury drogowej, wodnej, wodno-kanalizacyjnej modernizację świetlic, bibliotek i budowę nowych, a także rozwój placów zabaw i terenów rekreacyjnych.

