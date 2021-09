Szef MKiŚ na wtorkowej konferencji prasowej poinformował, że 1 października ruszy nowy nabór wniosków w ramach programu Agroenergia. Tym razem rolnicy będą mogli otrzymać dotacje i pożyczki do instalacji paneli fotowoltaicznych (PV), małych wiatraków, pomp ciepła i magazynów energii.

Reklama

Kurtyka wyjaśnił, że wsparcie, które oferować będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, będzie skierowane do małych i średnich przedsiębiorców rolnych.

Dodał, że w ramach drugiej części programu rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe do instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy od 10 do 50 kW. Maksymalna dotacja wyniesie 25 tys. zł, a budżet programu to 200 mln zł.

Uczestniczący w konferencji wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński zwrócił uwagę, że w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii resort widzi dużą szansę zarówno na poprawę warunków życia na wsi, jak i do stworzenia nowych możliwości rozwojowych dla rolnictwa.

Wiceszef NFOŚiGW Artur Michalski podkreślił na konferencji, że nowa odsłona programu Agroenergia ma wesprzeć środowiskowe i ekologiczne walory polskiej wsi o produkcję zielonej energii. Wyjaśnił, że dotacja do 25 tys. zł będzie mogła być uzupełniona o niskooprocentowaną pożyczkę z wojewódzkiego funduszu w wysokości 10 tys. zł, jeśli inwestycja będzie miała wiele komponentów, tzn. łączyć będzie panele PV, pompy ciepła i magazyny energii. W obowiązującym już naborze dot. biogazowni rolniczych oraz małych elektrowni wodnych w ramach Agroenergii można otrzymać z kolei dotację w wysokości do 2,5 mln zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji). Nabór w tej sprawie potrwa do 20 grudnia lub do wyczerpania środków.

Uczestniczący w konferencji przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marek Ryszka dodał, że aby złożyć wniosek zainteresowani będą musieli skorzystać z portalu beneficjenta, podobnie jak to wygląda w przypadku programu "Czyste powietrze". Dodał, że będzie można otrzymać dotacje do 30 tys. zł w przypadku instalacji do 30 kW i 25 tys. zł dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW.

Resort klimatu wyjaśnił, że w obu częściach programu o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne. O pomoc finansową mogą ubiegać się również osoby prawne, czyli właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.