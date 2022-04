Ceny pszenicy są najwyższe od 20 lat. Co to oznacza dla Polski, na ile jesteśmy samowystarczalni, jeśli chodzi o żywność

Rosnące ceny pszenicy i innych zbóż to efekt wojny w Ukrainie, która jest ich ogromnym eksporterem. Polska na szczęście jest pod tym względem samowystarczalna. Poza tym eksportujemy - średnio 5-7 mln t rocznie. Dla nas nie jest to zatem żadne zagrożenie. Natomiast dla rynków światowych - Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu, gdzie trafia zboże z Ukrainy - na pewno będzie to duże wyzwanie, szczególnie ze względu na wzrost cen.

W reakcji na wojnę przywódcy Unii Europejskiej podjęli decyzję o zwiększeniu przez kraje członkowskie własnej produkcji żywności. Co to dla nas oznacza?

To bardzo dobry kierunek - Unia powinna dążyć do niezależności żywnościowej. W realizacji tego celu pomoże umożliwienie upraw na ugorach. Dotyczy to 4 proc. użytków rolnych, które - zgodnie z założeniami Zielonego Ładu - miały leżeć odłogiem. Chodzi - przypomnę - o 4 mln ha w całej UE, co przekłada się na dwadzieścia parę milionów ton zbóż. Podczas ostatniego szczytu ministrów rolnictwa państw UE zgłosiłem postulat zawieszenia tego rozwiązania na rok i zyskał on akceptację.